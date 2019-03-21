〈央行理監事會〉今年經濟成長關鍵靠內需 這14家台商將投資近400億元

台灣央行總裁楊金龍今 (21) 日指出，美中貿易衝突使全球供應鏈加速改變，台商開始回流，也使內需成為今年經濟成長的關鍵動能，目前已有 14 家廠商通過回台投資方案的資格審查，總投資金額近 400 億元，預期可新增國內就業人數逾 4400 人。

圖表：央行提供。

楊金龍說，今年和去年一樣，經濟成長都是靠內需來推動，引導台商回台實質投資，不僅有助台灣經濟成長，由於台灣製造業的固定資本形成中，內含國外附加價值的比重高，因此，增進國內實質投資，將帶動資本設備進口、並降低超額儲蓄和經常帳順差，使國內經濟發展更趨平衡。

從央行提供資料來看，近年來台灣民間部門投資率偏低，超額儲蓄偏高，2009-2017 年台灣民間部門 (家庭和企業) 儲蓄率平均為 32.6%，投資率僅 21.24%，呈現儲蓄率居高而投資率偏低的情況。

同時，近 10 年內需對台灣經濟成長率的貢獻度平均為 1.91 個百分點，較南韓少 0.89 個百分點，其中，固定投資的貢獻度僅 0.41 個百分點，也較南韓低近 0.5 個百分點。

隨著台商回流力道有望加大，央行預測台灣經濟成長率 2.13% 中，光是內需就貢獻 1.75 個百分點，而固定投資貢獻度較去年增加 0.6 個百分點，已成為支撐今年經濟成長的關鍵。