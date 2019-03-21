聯準會高鴿 外銀預期利率一路凍漲到2020年

美國聯準會利率按兵不動，更暗示今年都不會升息，而從聯準會發布的點陣圖與會後聲明來看，經濟活動放緩將使聯準會態度更加朝鴿派靠攏，官員更將今年升息預期從原本的 2 次降為 0 次，外銀預期，聯準會利率將連續凍結兩年，也就是到 2020 年前都不會升息。

星展表示，從聯準會聲明來看，已經從原本的貨幣政策正常化轉為支撐經濟成長，預期升息措施將因此暫緩，緊縮貨幣政策周期也將暫告段落，而美國公債殖利率上升趨勢將跟著結束。

目前美國 10 年期公債殖利率只稍微高於 2.5%，縮減資產負債表的計畫將從 5 月開始減速，並在 9 月結束，聯準會的資產負債表規模將在 3.5 兆美元附近，聯準會持有債券的組成也將有所調整，部份到期的機構 MBS 會轉為投資公債。

目前聯準會態度的轉變可望紓緩金融環境，並為美國經濟成長帶來支撐。在聯準會政策重點轉為支撐美國經濟後，經濟衰退的風險將會下降，進而使美國公債殖利轉趨陡峭。

星展表示，美國停止升息對亞洲資產來說，將進一步推升收益率較高的新興市場公債表現，在債券殖利率已經轉趨陡峭後，中長天期（5 年期）的債券表現會較短天期債券佳，可適當增加債券投資組合的存續期間風險。

PIMCO 認為，聯準會大幅修正利率決策，在溫和的通膨壓力、可控的金融穩定風險以及前景更加不確定的情況下，聯準會的利率凍漲可望支持經濟持續擴張。