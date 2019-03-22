騰訊財報後獲機構調升目標價 今平開後小漲

騰訊 (0700-HK) 公布財報，整體表現低於市場預期，但非通用會計準則 (non-GAAP) 計算的獲利出色，獲多家投資銀行如瑞信、摩根士丹利、德銀、花旗等上調目標價。股價今以平盤開出，在大盤偏多的氛圍下，早盤最高衝上港幣 367.4 元，上漲 1.21%，之後漲幅減至 0.3% 附近。

(圖表取自 Google)

騰訊去年第 4 季獲利人民幣 142 億元，年減 32%，遜於市場預期的 175 億元。按 non-GAAP 計，騰訊去年第 4 季純利年增 13% 至人民幣 197 億元，高於券商預測上限的 194 億元。

財報後瑞信將騰訊目標價由港幣 411 元升 4% 至 428 元，並予「跑贏大盤」評級。瑞信認為，騰訊第 4 季收入略勝預期，上調今年手遊收入增長預測至 19%，長遠增長前景正面。

德銀同樣看好，將目標由港幣 337 元升 23% 至 416 元，表示雖然手遊的收入仍不夠強勁，但長遠獲利前景樂觀。大摩、花旗均上調目標價，大摩由 370 元升至 408 元，花旗將目標由 413 元升至 430 元。

遊戲占營收比重下滑

在昨天的財報中，遊戲占營收比重從 2015 年的 78% 下滑至 2018 年的 56%，遊戲收入占比創 11 年新低。騰訊支付和雲業務所代表的「其他業務」占總營收的比重上漲至 25%，廣告業務持續高增長。

騰訊遊戲收入的整體放緩，主要是受到遊戲版號停發的影響。沒有版號，遊戲就無法進行商業化，自然也無法貢獻營收。自去年 3 月開始至年底，版號暫停了 9 個月，至去年底，遊戲版號的審批工作才恢復正常。

據財報披露，截至目前，騰訊已有 8 款遊戲獲得審批，其中包括 7 款智慧手機遊戲及 1 款 PC 遊戲。但其中並沒有「吃雞」類游戲。

劉熾平則在業績會中表示，「吃雞」類游戲的版號正在積極溝通，騰訊也會不斷對遊戲做出修改，但目前沒有新的進展。不過除了國內的遊戲市場，騰訊也已經將目光轉移到海外。此前，騰訊投資的 Supercell 以及 Epic Games 推出的《荒野亂鬥》和《堡壘之夜》均在海外取得了不俗的成績。