展店動能加快 這二家連鎖餐飲業者將先蹲後跳

餐飲集團陸續公布 2 月業績與去年財報，漢來美食 (1268-TW) 去年稅後純益 2.34 億元，年減 12%，不過，前 2 月營收合計達 7% 成長，並已擬定今年展店與改裝計畫，營運動能持續增強；另一方面，天蔥 (2740-TW) 甫公布前 2 月營收，年減 60%，所幸新創立的港點餐廳「點 8 號」業績逐漸升溫，業者強調正積極轉骨調體質，今年有望轉虧為盈。

漢來美食去年因受展店初期費用較多、原物料價格上漲和人事成本墊高等因素的影響，全年純益衰退 12% 至 2.34 億元，每股純益 6.13 元，其中，第 4 季稅後純益 5800 萬元，年減 36%，EPS 1.54 元已是 3 季來高點。

展望今年，漢來美食除甫開出泰國首家海港餐廳，成海港品牌第 10 家分店，已展開一連串強化體質策略，繼海港漢來店重新改裝，3 月中將進行台中店大改裝工程，預計 5 月中旬以前完工。

漢來美食今年還有漢來海港、漢來名人坊、漢來上海湯包和新品牌蔬食、火鍋都將持續展店，營收成長動能無虞。

天蔥陸續收掉部分虧損的洋蔥據點後，導致營收明顯衰退，不過，後續虧損幅度可望因此縮小，而天蔥也看好，新創港點餐廳「點 8 號」將成為未來重要的業績回溫動能。

天蔥表示，台灣「點 8 號」和上海「粵 8 號」已完成商業模式移轉的策略合作，今年將集中資源全力衝刺台灣市場，不僅會持續優化「點 8 號」獲利模式，預計將再開出 4-5 家新據點，鎖定在桃園以北的市場，站穩腳步後不排除往南至新竹、台中和台南等地插旗。