熱門股─雲品受惠旗下君品衝刺餐飲 拉升成長動能 創3個月新高價

連鎖飯店集團雲品 (2748-TW) 旗下君品酒店近來積極行銷館內米其林三星餐飲，加上第一季有春節長假和 228 連假帶動來客，推升雲品本周股價一度漲逾 6%，最高來到 66 元並創 3 個月新高價，周線已連 2 紅。

法人指出，君品併入後已使雲品營運呈現跳躍性成長，前 2 月營收年增幅達 52.76%，整體第一季可偏多看待。

君品酒店旗下米其林三星餐廳頤宮中餐廳近期宣布，與澳門唯一連續 6 年榮獲米其林三星殊榮的「新葡京酒店 8 餐廳」推共同客座活動，創米其林史上首次兩家米其林三星中餐廳合作的新紀錄，有效推升雲品在國際餐飲的曝光度和品牌聲量。

展望第一季，雲品指出，以「值得」為主題推廣日月潭的主題性旅遊，有效帶動日月潭雲品溫泉酒店住房率幾近全滿。

另一方面，君品頤宮米其林共同客座活動發布後，300 席限量套餐已全數售罄，雲品指出，此次客座饗宴突破以往，將交流延伸到服務面。

法人指出，由於君品酒店年營收是目前雲品旗下事業體最高者，除了住房以商務和高端自住客為主，可維持一定熱度，也看好君品酒店未來營收動能將來自「頤宮」中餐廳客席次的拓展。

另外，雲品旗下宴會廳以「頤璽」和「頤品」雙品牌並進，尤其新加入的「頤璽」定位為高檔婚宴品牌，在去年第四季新加入後，今年成為另一大營收成長動能。