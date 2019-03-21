【華冠投顧】國巨，長期頸線即將穿越。

貿易談判的最新進展；川普表示，端看中國啥時遵守協議，加徵關稅就什麼時候取消，若我們與中國達成協議，我無法確保中國真的會履行協議。

加徵關稅這項目，一直是美國拿來當作威脅的籌碼。這也為即將登場的貿易談判添增了變數。

美、中新一輪的貿易談判，將在下周展開，美方談判代表萊特西澤與財長努欽，下周 03/25 將趕赴北京。

台北時間今天淩晨 2:00，FOMC 公佈利率決議；結論為，美聯儲決定維持利率不變，將聯邦基金利率目標區間維持在 2.25%-2.5%。預計 2019 年將不會再加息，且計畫於九月份結束縮表。美聯儲鴿派的訊息，使得目前美元續走弱。

主席鮑威爾表示，利率可能在未來一段時間內仍將維持不變，因目前仍未見到通膨率有強勁增長的趨勢，因此，未來有必要續保持寬鬆立場。

06 道瓊，續留意上方 25833-26079 反壓區間之力道如何？於此區出現逆轉機會仍高。前日，最高來到 26145 之後持續下盪，目前已來到至 25664 上下，可見得此反壓之力道不容小覷。

而 04 加權，目前仍維持多市架構，下方 10380-10286 之支撐區間為關注重心！此區若遭摜破，則具有續下行之力道。因此，在股票操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局為妥。

另外，我們推薦給大家之個股，應用在短、長線之交易皆適宜。

近期熱門標的股評析、推演：

4106 雃博：該圖為 03/20 之述，今日已開始發動。

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2327 國巨：

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今日，仍在低位區徘徊，隨時具向上發動之機。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師