【華冠投顧】盤中解析：持續墊高

劉彥良 分析師

FED 表明今年不再升息且 9 月底停止縮表，意即仍會維持相對寬鬆的貨幣政策。雖然美股在這樣的結果出爐走跌但亞股卻是樂觀看待，台股持續向上墊高，加上目前融券空單仍高達 63 萬張，軋空秀相當精彩。

盤面的強勢股多數還是圍繞在 5G 相關，包括亞信 (3169)、友訊(232) 和台揚 (2314) 等都改寫波段新高。此外設備股的表現也不錯，除了我在元月份就分享的晶彩科 (3535) 再創新高外，友威科 (3580) 和漢唐 (2404) 成天也都有買盤進駐。

PCB 族群今天也持續走強，受惠 5G、車用等商機發酵，對於 PCB 使用量大大提升，今天欣興 (3037)、台燿(6274)、聯茂(6213) 和高技 (5439) 都改寫波段新高。

二線光學方面，則由亞光 (3019) 一枝獨秀盤中攻上漲停，原因在於被天風證券郭明錤明析點名打為華為 P30 Pro 潛望式相機鏡頭最大受益股之一，同時未來還有小米手機和車載鏡頭的加持。在亞光大漲的帶動下，主攻車截鏡頭的佳凌 (4976) 和熒茂 (4729) 也都出現跟漲。

弱勢股方面，綠能由於去年大虧，淨值轉負恐將下市，開盤即跌停並鎖單 2.7 萬張，同為大同集團且持股綠能 23% 的尚志 (3579) 也一樣開盤跌停一價至今。此外太陽能族群也同樣被拖累，除了停產太陽能矽晶圓的達能 (3686) 外，國碩 (2406)、太極(4934) 和益通 (3452) 今天的股價表現也不佳。該族群的基本面目前難有大轉機，要等到許多國際大廠陸續破產整併後才能注入一記強心針，但最快的方式還是必須轉型成電廠開發與經營，才能帶來穩定的獲利表現。

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