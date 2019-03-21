〈2019產業展望〉工研院估全球半導體產值衰退3% 台灣逆勢增0.9% 可望超韓重返第2

工研院今 (21) 日發表「2019 年三大關鍵產業趨勢」，其中在半導體產業的部分，雖然今年全球產值將衰退 3%，但台灣可望逆勢年增 1%，且有望超越韓國，重回全球第 2，而由於記憶體市場今年將面臨 2 成的衰退，工研院預估，英特爾將追過三星，重返半導體龍頭，台灣則為全球半導體營收第 3 名。

工研院表示，全球半導體產業經歷過去 2 年雙位數的快速成長，在今年經濟景氣放緩下，半導體產業成長動能轉趨保守，預估今年全球產值約 4545 億美元 (約新台幣 14 兆元)，年減 3%。

其中，記憶體市場預估衰退約 2 成，因此工研院也預估，英特爾今年將擠下三星，重新取回半導體龍頭寶座，而台積電則排名第 3。

觀察國內半導體產業，根據工研院 IEK Consulting 報告，去年半導體產業產值達 2.62 兆元，年增 6.4%，蘇然今年景氣衰退，但仍會有 0.9% 的增幅，來到 2.64 兆元。

且就全球半導體產業市占率來看，今年美國依舊領先全球，佔據半導體高技術含量、高附加價值的環節，市占率達 40% 以上，而台灣今年市占率有機會來到 20% 以上，超越韓國，重回第 2 名。

其中台灣晶圓代工產值，預估今年市占率達 7 成，為全球第 1，IC 封測產值也是全球第 1，市占率約 5 成。