南韓公布3月前20日海關數據 出口額年減4.9% 半導體出口大減25%

南韓關稅廳 (海關)21 日發布統計資料，3 月 1 日至 20 日南韓出口額年減 4.9%，至 280 億美元。每日平均出口額同樣年減 4.9%，為 19.3 億美元。

若此趨勢維持，南韓出口總額將出現連續 4 個月下跌。政府認為，半導體、石油化學等主力產品出口，以及出口中國大減，是導致出口整體下滑的主因。

南韓出口減少趨勢 (圖表取自 Zero Hedge)

從出口項目來看，身繫南韓經濟驅動力的半導體出口大減 25%，若維持整個月，將是自 2009 年 3 月以來的年減幅度。由於南韓是全球科技業最主要的零件供應國之一，DRAM 降價也未能提升南韓出口，加深人們對全球科技業的擔憂。

韓半導體出口跌勢加劇 (圖表取自 Zero Hedge)

其他項目方面，石油製品 (-11.8%) 和無線通訊設備 (-4.1%) 也呈下滑趨勢。相反，船舶 (22.4%)、乘用車 (9.7%) 和汽車零部件 (5.2%) 則有所增加。

從出口國家和地區來看，對日本 (-13.8%) 及中國 (-12.6%) 的減幅最高，輸往歐盟 (-6.1%)、越南 (-3.1%) 也有減少，不過對美國 (1.9%) 和台灣 (3.8%) 的出口額增加。

此外，南韓 3 月 1 日至 20 日進口也為年減 3.4%，為 274 億美元，降幅較前月繼續擴大，主要受石油製品、半導體製造設備進口減少影響。

南韓的經濟成長速度近期一直維持放緩，除非出口數據好轉，否則趨勢仍會持續。IMF 上週表示，南韓經濟面臨逆風，應該考慮「實質性」補充預算，才有機會實現今年 2.6-2.7% 的經濟成長目標。