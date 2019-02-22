日經：大立光、舜與光學的華為手機鏡頭訂單大增30%

據《Nikkei Asian Review》引述知情人士的消息指出，台廠大立光 (3008-TW) 與在港股掛牌的舜宇光學第一季從華為收到的訂單，年增率大幅成長了 30%。

近期 Android 新機已見拉貨潮，其中最受矚目的華為 P30 Pro 鏡頭規格更是大幅升級，估計將搭載 5 倍光學變焦、4000 萬 + 2000 萬 + 800 萬畫素三鏡頭規格，此前即有美系外資出具報告調升大立光目標價自每股新台幣 4100 調升至新台幣 4200 元，看好大立光後市。

大立光股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

《Nikkei Asian Review》並指出，不僅大立光因華為新機受惠，據悉目前聯詠、中華精測和匯頂科技等大廠來自華為的需求也同步增加，一位知情人士透露，如果華為被禁止使用美國生產的零組件，華為還會考慮增加更多的供應商因應。

下週將到來的世界通訊大會 (MWC)：

一年一度的世界通訊大會 (MWC) 將於下週一 (25 日) 至週四 (28 日) 召開，目前市場預期，華為將在 MWC 當中展示新的可折疊 5G 手機，因華為週四 (21 日) 已在官方微博上釋出宣傳影片，預告「智慧折疊，倒計時 3 天」，預告華為新機將準備在 MWC 上亮相。

圖片來源：華為

市場分析師預期，華為將在 MWC 大會上推出的可折疊式智慧手機，將搭載自家開發的巴龍 5000 的麒麟 980 5G 晶片，製程採用 7 奈米製程，手機代號名稱估計為「Mate F」。

據此前陸股券商廣發證券所釋出的大中華智慧手機產業鏈研究報告顯示，華為可折疊新機將搭載 8 吋京東方面板，使用方式是向外合攏，向裡打開，並且在折疊的情況下，顯示螢幕也仍將可以進行觸控操作。

該報告也指出，此機款將是雙金屬外殼設計，前後都為金屬外殼，且為了控制機身厚度，該新機將會採用全新的超薄電池。