微軟警告Windows 7用戶：安全更新即將結束

微軟已針對 Windows 7 用戶推送訊息視窗，提醒安全更新即將結束。

根據週三的公告顯示，微軟將於 2020 年 1 月 14 日終止對 windows7 的後續支援與安全性更新，這大限在 2009 年 10 月 22 日 windows7 誕生的 10 年後即將到來，甚至比微軟近期推出的 windows10 還要早了幾年。

微軟停止安全性更新一方面是為了鼓勵用戶升級成 windows10 作業系統，以便支援安全新技術，來緩衝勒索病毒的攻擊。在這最後 300 天，windows 7 用戶的安全系統支援迫在眉睫，企業用戶端可以選擇在 2023 年前支付延長安全性更新的費用。

多年來，微軟不停鼓勵 windows7 用戶免費升級成 windows10，已推動公司增長和更新。隨著這些免費的促銷，多數企業用戶缺乏最新的安全系統保護，使得許多公司的業務作業系統暴露在網路病毒攻擊的風險下。

對微軟來說，修補已經淘汰的作業系統可說是相當少見。2017 年，微軟曾為了 windows XP (在三年前淘汰) 提供安全性支援，為了防止勒索病毒 Wannacry(想哭) 的散播。

Wannacry 是利用美國國安局的漏洞利用程式開發的一勒索軟體，是用來洩露的駭客工具。當時勒索病毒的爆發，造成許多學校、企業和醫院陷入癱瘓。

Windows 7 的後續版本 windows 8 將持續更新至 2023 年 1 月 10 日。