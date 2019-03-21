亞光配發2.3元現金股息 為10年來新高水準

亞光 (3019)2018 年稅後淨利為 10.93 億元，以股本 28.1 億元計算，每股盈餘 3.89 元，董事會決議配發 2.3 元現金股利，以昨天收盤價 82.3 元計，現金殖利率為 2.79%。亞光受惠於車載鏡頭、小米掃地機器人及瞄準器等產品出貨穩定成長，2018 年合併營收約 191 億元，稅後淨利 10.93 億元，為 2008 年以後新高，每股盈餘為 3.8 元。



亞光董事會決議配發 2.3 元現金股利，為 10 年來新高水準。



亞光挾手機變焦鏡頭用稜鏡、鍍膜及 GMP 等光學核心競爭力，持續拓展車載、VR、AR 及手機等鏡頭產品，今年將積極展現 G+P 優勢，全力推廣高階變焦鏡頭，並以創新的 G+P 潛望式鏡頭設計，實現高倍率又輕薄的高階照相手機產品，目前產品已在送樣認證中，希望下半年能開始出貨，成為今年營運成長重要動能。