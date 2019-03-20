大環境緊縮 專家估中國去年企業債違約創下歷史新高

兩家銀行的數據均顯示，經濟成長放緩與極度緊縮的信貸環境下，已導致去年中國企業債違約規模創下歷史新高。

新加坡銀行星展銀行 2 月份的報告，以人民幣計價的中國公司債務，去年達到人民幣 1196 億元 (約 178 億美元)，創下新高，是 2017 年的 4 倍左右。日本銀行野村證券的估算更高，在岸人民幣違約規模估為人民幣 1596 億元 (約 238 億美元)，同樣是 2017 年估計額的 4 倍左右。

總部在巴黎的經合組織近日也提出警告，表示企業借貸總規模在過去 10 年中增長了 400%，到 2018 年底，已經來到近 3 兆美元規模。

違約浪潮今年恐持續

星展銀行表示，隨著經濟放緩加劇，中國去年出現前所未有的企業債券違約浪潮，也是金融動盪的新跡象。其中，能源公司違約人民幣 464 億元，占全部違約總額的 40%，其次為消費品公司。

星展銀行認為，違約的浪潮還將延續至 2019 年，值得注意的是，今年到期的債務規模高達人民幣 3.5 兆元。

星展銀行指出，中國的真實利率由 2017 年初的 - 3.1%，到後來升至 4.35%，緊縮的貨幣環境，加上借貸成本過高，壓垮了這些中國企業。儘管中國人民銀行多次放寬貨幣，但再融資信貸仍然緊張，商業銀行仍舊對私人企業及財務不穩定的國有企業貸款，抱持謹慎態度。

政府調整有助和緩局勢

Aberdeen Standard Investments 亞洲固定收益投資經理 Edmund Goh 指出，2017 年和 2018 年初的利率上揚，加之經濟成長疲軟，自然是違約的主要原因。而且，這輪違約集中在私人企業，主要是過去幾年政府一直給國有企業提供資金。

另外，去年人民幣兌美元匯率穩步下跌時，讓一些收入為人民幣、但借美元債務的公司更難以償債。

同時，專家認為，打擊影子銀行的政策，讓私人企業債的狀況更是雪上加霜。Goh 指出，過去影子銀行貸款的規定更為寬鬆，私人公司在無法發行債券時，只能依賴這些，但當政府於 2017 年起打擊影子銀行後，財務狀況進一步惡化。

Goh 認為，政府近來一些政策調整，至少部分和緩了企業違約的情勢，寬鬆利率環境將有助於 2019 年的債券市場，減稅及刺激財政政策，也將提供一些助益。