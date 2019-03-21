華建大股東有意改選董事 昨成交量爆出逾一年新高 公司提出三回應

針對華建 (2530) 大股東、萬安生命創辦人暨總裁吳珅篁有意發動股東臨時會，全面改選華建董事，吳珅篁昨 (20) 日強調，不是要搶經營權或炒股，目前對於發動股東臨時會並沒有時間表，仍希望和經營者林文亮家族合作，將會先禮後兵，最終目的是希望華建能變更好。華建昨日股價開盤不久即攻上漲停 17.8 元，成交量更爆出 1345 張，較前一日的 215 張增加逾 5 倍，創自去年 3 月 15 日以來的新高量。至於華建則發表三點回應，一是公司目前運作如常，按既定計畫進度作業；二是大股東股權問題，相信大股東間能以智慧解決；三是股東個人權益主張，華建不予置評，一切按規定辦理。



吳珅篁表示，發動股東臨時會是要整合董事會、大股東意見，是為了公司好，並非要炒股，也不是要搶經營權後再變賣資產。強調是希望將大華建設品牌重新擦亮。



吳珅篁委任大成法律事務所律師魏憶龍表示，吳珅篁不排除和林文亮家族商談，若雙方能充分溝通，股東臨時會是否召開會做適當調整，目前是先禮後兵。華建三大股東中，林文亮家族包括大捷投資、大碩投資等，合計持股約 28.97%。吳珅篁家族包括長昇國際、泰有投資等，合計持股約 34.18%(市場傳可掌控持股逾四成)。林朝榮個人及家族，還包括亨盈投資、廣盈投資、榮志投資等，合計持有約 8.15% 股權。



至於華建則表示，專注營建開發本業持續深耕，目前財務、業務運作一切正常，今年規劃將推出兩大預售新案，包括總銷約 5-6 億元的「五常街案」，及總銷逾 13 億元的雲和街案，兩大案計畫第三季推出。



此外，針對傳出吳珅篁希望導入殯葬業，並和國統集團策略合作，目標希望在中國、香港、澳門地區共同進行墓園開發、建設、運營及殯葬禮儀服務與相關產品開發，華建發言人李俊賢表示，大股東個人權益主張，華建無評論，一切依規定辦理。