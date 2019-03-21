晶華冠軍牛肉麵首跨日本 開進東京蔦屋書店

晶華 (2707) 持續擴大餐飲版圖，耕耘將近兩年的館外零售通路，宣布「晶華冠軍牛肉麵」將於 3 月 26 日正式進軍日本，在東京蔦屋書店澀谷店內的 WIRED TOKYO 1999 餐廳開始販售，每碗售價均為日幣 1,200 元，此為繼香港後第二家海外通路；此外，隸屬潤泰集團加盟的 TSUTAYA BOOKSTORE 松山站前店內的 WIRED TOKYO 也將自 3 月 21 日起獨家先行販售。台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，入住晶華酒店的日籍旅客一直都占總來客數的四成左右，晶華在日本市場擁有一定的知名度，且當地消費者對於麵食的接受度很高，因此選擇澀谷蔦屋書店作為「晶華冠軍牛肉麵」進軍日本的第一步，未來也將積極與全日本電商通路談，進軍網路市場。



TSUTAYA BOOKSTORE 松山站前店於 2017 年 11 月開幕，潤泰集團透過 WIRED TOKYO 日本母公司與晶華集團首度推出期間限定販售菜單。此外，潤泰集團提到，預計進軍南台灣，以及在南港車站上方的 CITYLINK 南港店開設全新風貌的 TSUTAYA BOOKSTORE，同時也積極醞釀未來與晶華集團的合作。