鈺齊海外擴產積極 今年非中國地區產能擬擴充到65%

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW)2018 年財報稅後純益為 7.43 億元，每股純益為 5.1 元，鈺齊在海外的越南及柬埔寨等地產能仍有積極的擴充的動作，執行副總經理廖志誠今 (21) 日表示，鈺齊在今年預估的非中國地區產能配置將調高到 65%，同時，鈺齊的接單能見度也高。

鈺齊 2018 年財報營收 100.7 億元，毛利率 18%，年減 1.78 個百分點，稅後純益為 7.43 億元，每股純益為 5.1 元，廖志誠說，去年鈺齊在非中國產區的產能貢獻度已提高到近 60%，預計在今年海外的越南及柬埔寨等地產能擴充後，預計全年非中國產區的產能貢獻將提高到 65%。

廖志誠指出，美中貿易衝突並非造成在海外的越南及柬埔寨等地擴充產能的單一因素，事實上，在此之前，鈺齊已發現在中國大陸的人口紅利有利因素在降低，人工招聘不易、工資成本上揚等因素，已使鈺齊在新產能的配置上多加考量，在海外的越南及柬埔寨等地產能有擴充的動作。

鈺齊在 2 月營收 5.6 億元，月減 54.63%，年減 16.16%，累計 1-2 月營收 17.93 億元，年增 13.3%，3 月出貨主要在於春夏款產品為主，出貨狀況良好，4 月起則有部分秋冬款鞋品開始出貨。