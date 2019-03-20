佐登-KY拓展醫美業務助攻 全年獲利可望再創高

佐登 - KY(4190-TW)2017 年開始佈局轉型，去年營運效益漸顯，帶動獲利表現創高。展望今年，在提升單店效益，加上積極展店與拓展醫美業務下，營收可望達雙位數成長，獲利表現也將優於去年。法人估佐登今年營收與獲利可望雙雙再挑戰新高，全年至少可賺 1 個股本。

佐登妮絲從 2017 年開始佈局轉型，啟動營運與品牌升級計畫，透過併店與調整銷售模式，整併大陸加盟店轉為直營店，使有效會員大幅成長至 18 萬人，並以課程升級與彈性勾兌方式，將療程與產品占比逐漸調整為 6 比 4，並朝著黃金比例的 5 比 5 邁進。

而在課程勾兌部分，去年 10 月佐登併購醫美品牌後，也開始與醫美診所合作，服務範疇從「生活美容」拓展到「醫學美容」領域，去年第 1 家醫學美容中心營運後，就開始獲利，陳佳琦表示，今年將在廣州、廈門、武漢、成都、長沙、北京等大城市拓點，展開新營運模式，包括行動醫美團隊服務，未來可望創造可觀獲利空間。

展望今年，總經理陳佳琦表示，今年將以拓展會員數、通路開發、展店、深化產業鏈等策略，強化營運佈局。今年將著重門市體質的調整，提升單店效益與營運貢獻，目前台灣單店月營收約達新台幣 80 至 100 萬，盼中國單店貢獻及會員數也能跟上台灣市場腳步。

通路開發方面，將採取虛實通路並進，包括兩岸電商，台灣開架、藥妝店、寶雅店中店等，增加品牌能見度及來客數，同時全力拓展國際通路，參加全球指標性美容展，拓展國際市場與大陸區域授權代理與 ODM 業務。

展店部分，透過直營、加盟、大陸區域授權代理，今年門市家數目標達到台灣 160 家、大陸 545 家、馬來西亞 18 家、大陸醫美院所 5 家，共 728 家。

此外，在研發方面，除延續「一年一發明獎、一專利、一特殊商品」的 3 年研發計畫外，也持續參加日內瓦發明獎等，爭取多項國際獎項，並投入 AI 領域，與台灣科技部人工智慧單位、長庚大學、靜宜大學展開 3 年合作計畫，開發臉部肌膚辨識 APP，產品線更跨足婦嬰產品。

佐登 - KY 去年稅後純益達 5.27 億，年增 1.89 倍，每股純益 9.02 元。陳佳琦表示，在提升單店效益，加上積極展店與拓展醫美業務下，今年營收可望達雙位數成長，獲利表現也將優於去年。法人估佐登今年營收與獲利可望雙雙再挑戰新高，全年至少可賺 1 個股本。