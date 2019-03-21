〈群益期貨〉去美元化看到了什麼機會

去美元化能成功嗎？愈來愈多國家找尋美元的替代品，選擇歐元、人民幣等作為支付貨幣，伊朗及伊拉克在雙邊貿易剔除了美元，德黑蘭宣佈對歐洲出售石油將使用歐元而不是美元，想當初 2003 年的伊拉克戰爭，美國在沒有得到聯合國安全會授權下入侵伊拉克，其中一個原因就是海珊企圖去美元。

美元是美國之所以能稱罷全球的重要武器，經過 2008 年的金融海嘯，美國不斷實施 QE(貨幣寬鬆) 政策，央行資產負債表急劇攀升，再加上 2016 年底川普當選美國總統對美元的信譽過度的揮霍，利用美元的支付體系對他國進行制裁，俄羅斯、土耳其、委內瑞拉、伊朗等都名列其中，有越來越多的國家開始減少對美元旳依賴，企圖跳脫以 SWIFT 為主的結算系統，歐洲發展了 SPV，中國則為 CIPS。



2015 年 7 月 14 日在維也納簽署的伊核協議，主要目的是要解決伊朗核危機，然而川普總統在 2018 年 5 月 8 日竟自行退出核協議，歐洲在伊朗問題與美國不同調，也不希望在自己的後花園出現危機，畢竟中東對美國而言算是遠在天邊，然而歐洲各國都怕得罪美國，SPV 結算系統竟然找不到地方設立總部，這也造成去美元化的過程中遭遇到阻礙。

從去美元化看到了什麼機會呢？當各國央行逐步改變其央行儲備，減少了美元想到的黃金就是首選了，人行二年沒買黃金儲備了，去年 12 月開始增加黃金儲，去年底美股大跌，黃金因避險需求上升而走高，然而 12/26 日川普表示現在是最好的買進時機，股市大漲，避險買權理當消息，卻沒有，黃金仍然繼續維持強勢，由此可見一隻或好幾隻看不見的手已經伸進來了。

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