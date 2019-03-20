【華冠投顧】台股如預期拉高結算!多頭強勢別預設立場!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 5371 中光電、9958 世紀鋼、6147 頎邦、5439 高技、6533 晶心科。

台股盤勢分析:

煙火秀

亞股紛紛回檔下，台股早盤依舊上漲 + 16 點開出，雖然上半場一度由紅翻黑；但是下半場在多方強勢拉高下，指數震盪走高，終場上漲 + 39 點作收，收在 10551 點，成交量 1189 億。

今天在國際股市槍林彈雨之下，加權指數依舊強勢『拉高結算』，可見多方決心堅定。今天一如我們昨天預期…『拉高結算』，從結算後的新期貨留倉來看；期貨依舊有利於多方。只是昨天『融券』開始退場，因此對於下半月的走勢，建議開始要提高風險意識。目前看來… 多頭可能會在連續強漲後，稍作休息，等待五日均線跟上；但是就目前中、小型股的加速情況來看… 預料這個『煙火秀』正要開始，短線個股的表現會比指數驚彩。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2455 全新、3363 上詮、6533 晶心科、3708 上緯投、1760 寶齡富、1589 永冠 KY、4919 新唐… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

4953 緯軟、6111 大宇資、4803VHQ-KY、4942 嘉彰、1909 榮成、4119 旭富… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。