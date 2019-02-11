中光電攜手子公司Calibre 推高規格4K HQUltra嵌入式解決方案

為滿足大屏顯示專業視聽市場需求，中光電 (5371) 整合旗下子公司 Calibre UK Ltd. 之高端影像處理技術，推出高規格視訊處理器及 4K HQUltra 嵌入式解決方案，透過獨家的高效影像演算法，「Calibre 4K HQUltra 嵌入式解決方案」能將 4K 來源影像輸出為最佳解析度，經過縮放後仍維持影像邊緣清晰，不會有鋸齒、光暈或陰影產生，呈現高品質畫面。Calibre 具有強大的影像處理引擎，近乎零延遲的影像縮放優勢，讓直播球賽或舞台表演都能實時呈現清晰流暢的畫面，提供視覺臨場感；另外，結合獨有的 HQUltraFast 技術，可以在 0.25 秒內以超高速切換信號及縮放影像，適用於大型會議、展覽表演、影視廳等各類型專業視聽場合。



此外，HQUltraFast 技術更具備一般影像處裡引擎所不能及的獨特能力，可針對數位影像畫質細節如對比、亮度、顏色、色調、色差等進行微細調教，得以充分滿足專業人士對輸出畫質之不同需求。