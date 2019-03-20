【統一證券】盤前分析－指數攀高但量能未增，持盈保泰逢高調節

◆盤勢分析

本周 FED 及歐洲央行都將舉行利率決策會議，預期持續維持寬鬆，資金活水挹注股市第一季度反彈，但終將回歸檢視景氣基本面，在時序步入國際大廠企業財報季之下，股市上檔壓力逐漸顯現。對台股後市行情，分析如下：

第一、FED 暫緩升息已在預期之內。3/20-3/31 將召開 FOMC 會議，由於經濟數據成長放緩，市場已經預期本次 FED 將不會升息；但關注重點在於會後的利率點圖升息次數預期的變化，以及可能將透漏停止縮表計畫內容，整體而言，FOMC 會議將偏向鴿派。但過去在 FOMC 會議前，投資市場氣氛將偏向觀望等待。

第二、美股將進入第一季財報季。本周標普 500 將有 9 家企業公告財報，其中較重要者包括聯邦快遞、美光、NIKE 等。觀察統計機構 Factset 及路透社最新報告，預期 1Q19 S&P 500 企業整體獲利分別為 - 3.6% YoY 及 - 1.3% YoY，獲利呈現衰退。考量標普指數自 12 月低點反彈迄今，已上漲近兩成，須謹慎看待企業財報獲利表現。

第三、從技術面觀察。台股指數連續第二日站穩月線，目前短、中期均線呈現上揚之下，指數支撐力道強。但是今日大盤指數創波段新高，但成交量能較前一日下降，量能不足，量價背離；再者，以 KD 指標觀察，KD 漲幅持續不及大盤指數，熊市背離，多方切勿追高。

第四、手機全面屏趨勢，引爆 COF 缺貨。在 Apple、華為等手機大廠推出全面屏手機下，帶動 COF 捲帶供給吃緊，1Q19 已出現漲價，預期 2Q19 將持續喊漲，可望推升概念股易華電、頎邦業績攀升。