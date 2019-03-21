貴金屬盤後─黃金收低4.80美元 而後Fed暗示2019不會升息 價格反彈

黃金價格週三收低，但聯準會 (Fed) 公布政策決議後，美元轉弱，黃金則反彈上揚。

Fed 決議維持利率不變，一如預期，並暗示今年不會升息。

4 月黃金下跌 4.80 美元，或 0.4%，收於每盎司 1301.70 美元。

Fed 消息公布後，電子盤交易中，4 月黃金反彈至每盎司 1315.20 美元。

美元指數下跌 0.5%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

根據最新點狀圖，Fed 暗示今年不會進一步升息，2020 年僅會升息一次。Fed 並說將於 9 月結束縮減資產負債表。

分析師說，Fed 傳達了鴿派訊息，符合市場預期。

週三稍早，擔憂中美貿易談判，支撑了黃金上漲，但美元溫和走強，則使得黃金受到壓力。

分析師說，報導指出在貿易協商中，中美立場又開始對立。投資人也開始規避風險。

川普總統週三告訴記者說，他計畫維持對中國商品加徵關稅，直到確定北京遵守貿易協議。

彭博社週二晚報導，中國官員對美國部份要求，加以回絕。但華爾街日報報導，高層協商將會恢復，官員樂觀預期下個月可望達成協議。

分析師說，貿易協商冗長，雙方不斷討價還價，對黃金屬支撑。

其他金屬交易方面，6 月鈀金上漲 8.50 美元，或 0.6%，至每盎司 1560.40 美元，再創新高點。

交易員擔憂俄羅斯可能禁止鈀金出口，但分析師說，禁止出口僅屬暫時，目標僅是碎金，而非原礦或成品。

4 月白金上漲 7 美元，或 0.8%，至每盎司 859.60 美元。5 月白銀下跌 5.4 美分，或 0.4%，至每盎司 15.318 美元。5 月銅下跌近 0.5 美分至每磅 2.921 美元。