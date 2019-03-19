來思達內銷品牌力拼今年獲利 有意併購拚增營運版圖

來思達 (8066) 創辦人謝貞德所提出的「51/49」持股模式，讓公司去年營收逼近 80 億元，EPS 也來到 13.11 元的歷史新高。而同樣的持股模式，來思達也用在內銷品牌「美國麗室達」上，謝貞德表示，目前麗室達未達經濟規模，目標今年展店達 80 家，而在達 80 家的營運規模後，將可推升內銷品牌站穩獲利軌道。謝貞德提到，不同於來思達的外銷品牌是以「平台」方式經營，內銷品牌則會有庫存、供應鏈管理等問題，因此在內銷品牌的營運上會盡量控制品項數量，舉例而言，沙發顏色大部分控制在三種以內，好賣的黑色比例分配約 80%，其餘兩色比例約佔 15%、5%，且商品配料以通用為主，藉此降低產品種類及庫存問題。



「美國麗室達」瞄準中國 25-40 歲的中產階級，品牌形象主打高性價比的輕奢設計品牌，也吸引全球市值第二大的家具大廠敏華有意投資。謝貞德說，「美國麗室達」與敏華的產品幾乎沒有重疊，是敏華沒有產品線，合作後將可強化雙方的產品佈局，惟目前內銷品牌營運規模仍小，希望在達經濟規模後再談後續合作。



而除了本業業績穩定成長外，謝貞德舉例，阿里巴巴買下「餓了嗎」、大潤發等公司，皆非原本的產業屬性，但推升營運版圖不斷擴張，他認為，IPO 的目的除了要為股東創造利益外，也可以用更多資源壯大公司發展，因此除了與其他家具品牌的合作機會外，也有意以收購通路或品牌方式，並不排除跨入非家具市場，加速擴展營運版圖。