來思達雙品牌齊發 中國內銷品牌力拚年底展店80家

中國廣州國際家具博覽會 (CIFF) 於今日正式開幕，來思達 (8066) 今年以外銷品牌「Lifestyle」及內銷品牌「美國麗室達」雙品牌展出，來思達董事長馮周金鑾表示，展會為來思達重要的業績成長動能，來自各地的經銷商、買家皆可透過展會下單，並推廣來思達品牌，此次展期外銷品牌業績目標 600 個貨櫃，內銷品牌則希望擴展 20-30 家經銷商，朝營收 80 億元目標邁進。CIFF 於 3 月 18 到 20 日舉行，此次參展廠商共計 4300 家、預估參展人次達 20 萬人。馮周金鑾指出，此次來思達展場佔地 500 坪，部分規劃為自有品牌「美國麗室達」的內銷展廳，希望藉此衝刺內銷品牌發展，今年目標總店數站上 80 家。



中國麗室達董事長顧名儀指出，「美國麗室達」成立於 2017 年 9 月，目前總店數為 35 家，除了上海外，其餘皆為加盟店，包含一線城市外，烏魯木齊、新疆等都有店面，而看好經銷模式對於公司而言可大幅降低展店成本、加快展店速度，因此未來展店仍將以經銷方式為主，朝年底 80 家店的目標邁進。



中國麗室達總經理楊飈則提到，目前經銷商的開店成本約 50-60 萬人民幣，開店門檻較低，且總部會協助經銷商做店面裝潢、陳列設計、教育培訓等，屬於「保姆式的服務」，而每次展會約可搜集到 400-500 家的經銷商名單，預計此次展期可以擴展 20-30 家的經銷商。



不同於外銷品牌，以簡約設計的高性價比家具為主，來思達內銷品牌「美國麗室達」則瞄準中國 25-40 歲的中產階級，設計風格以「輕奢」作為產品定位。楊飈說，內銷產品上會有較多金屬邊匡、金屬釦等設計，雖成本較外銷產品多出 20%，但利潤則為外銷產品的一倍，雖內銷會有庫存問題，但在管控庫存水位下，庫存約維持在 1000-2000 萬人民幣，並針對銷售末端的產品進行淘汰，藉此解決庫存問題。



楊飈認為，中國家具業者最終的競爭力在於「門市」，由於購買家具需要更多體驗式的服務，線上銷售還有運貨、退貨等成本問題，就產業環境觀察，目前家具電商皆有往線下發展的趨勢，才能解決線上電商的痛點問題，因此「美國麗室達」的電商平台以導流功能為主，希望藉此帶動線下銷售。



來思達中國 (海寧) 軟件家具總經理陳漢源則提到，去年來思達全年共出口約 1200 個貨櫃，每個貨櫃約 1 萬美元，今年則希望維持去年出口的數量，但以美國為例，以往沙發約 2-3 年汰換一次，現在則延長至 3-5 年，因此對於品質更加要求，目前也透過面料、功能升級等方式，提升產品的耐用度及品質，也帶動平均貨櫃出口單價增加 10%，進而提升營收規模。