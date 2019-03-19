第一金旗下一銀獲央行指定外幣現鈔中盤商 Q2推外幣現鈔聯盟鏈平台

第一金 (2892) 旗下一銀日前獲中央銀行指定擔任外幣現鈔中盤商，預計 2019 年第二季推出「外幣現鈔聯盟鏈平台」，將作銀行同業間買賣外幣現鈔申購及回售交易平台，整合保全公司運送現鈔的物流資訊，提供聯盟鏈的參與者有正確且安全的第一手資訊。一銀表示，繼取得全球首創「跨鏈整合」區塊鏈發明專利後，將再推出「外幣現鈔聯盟鏈平台」，未來可提供金融同業更安全且便利的外幣服務，進行現鈔訂購及回售的交易處理。



一銀指出，該平台從金融同業申請、修改和查詢進度，以及一銀審核、彙總、覆核、通知，到保全公司派送時間安排等作業，都可在聯盟鏈平台完成，鏈上各節點皆須經過申請及演算法驗證後才能加入鏈中，可確保各方身份。



一銀強調，加上運用共識演算技術，省去人工往返確認資訊可靠性的驗證成本，交易完成後也可同步更新訂單狀態，由平台自動產出派送明細，不僅降低作業時間，更可避免人工作業疏漏、身份被偽冒或交易資料被竄改等風險。



一銀表示，持續投入金融科技研發創新，外幣現鈔聯盟鏈平台、iLEO 滑指轉帳及臉書轉帳皆已提出發明與新型專利申請，也為 Open Banking 作足準備，持續推出簡單、快速和可靠的金融服務體驗。