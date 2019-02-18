邑錡Q1營收有望創新高 法人估全年營收成長逾30%

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 上週五舉行 2019 年春酒晚會，董事長陳世哲表示，歷經過去十年磨劍，旗下創新 ODM 業務已成功接獲億元級大型 ODM 訂單，持續複製「設計 + 製造」策略成功經驗，積極爭取 ODM 新訂單契機，預估獲利增幅會優於營收。法人估，邑錡去年每股盈餘上看 1.5 元，今年營收成長逾 30%。邑錡自結 1 月合併營收達 5902 萬元，受惠創新 ODM 與自有品牌雙業務出貨暢旺，較上月成長 12.77%，更較去年同期的 3278 萬元成長 80.1%，陳世哲指出，以目前訂單來看，3 月營收有機會創新高逾 6000 萬元，進一步推升首季營收也會寫新猷。



陳世哲表示，元月營收大增不僅受惠創新 ODM 業務開拓客戶基礎與提升單一訂單金額策略有成，除帶動既有主要客戶訂單穩步提升，新加入億元級美系新客戶更展現強勁備貨力道，尤其在自有品牌 OBM 業務受益於去年年底新款縮時攝影產品陸續推出，加速產品汰舊換新需求，1 月銷售額較去年同期大幅成長高達 90% 以上，更是未來帶動自有品牌 OBM 業務提升營收比重穩步向上關鍵。



邑錡營收結構中來看，2018 年 ODM 比重為 60%，OBM 為 40%，今年 OBM 有機會突破 50%，成長性來看，OBM 成長較多；陳世哲表示，ODM 業務除了原有教育市場大客戶之外，今年第二家億元級客戶訂單也到手並逐月出貨，推升近月營收彈升，該客戶主要將邑錡產品應用於重卡貨車的監控系統，今年訂單規模上看 500 萬美元。



陳世哲說，今年在自有品牌 OBM 業務進展可望較過去加速，除已完成縮時攝影產品韌體開發，推出結合 Wi-Fi、Full HD 以及手機影片編輯 App 等功能於一身的高規格縮時攝影相機；亦於去年第四季陸續導入自行研發的縮時攝影 IC 設計晶片，不僅大幅降低生產成本、縮短新品研發時程，更大幅提高產品競爭門檻，有望於今年起逐步展現效益。另一方面，邑錡亦持續優化創新 ODM 業務模式，在逐步納入新增億元客戶，放大創新 ODM 業務營收規模的同時，穩健平衡整體毛利率的表現，並積極爭取億元級新客戶訂單。



陳世哲回憶指出，為擺脫電子業產品設計普遍仿冒風險，堅持以創意、創新作自我挑戰，選擇的是一條辛苦的道路。公司於 2009 年自創「Brinno」自有品牌，不走傳統電子代工，另行開闢全新的「縮時攝影」市場，從最初的設計靈感、產品研發技術、製造瓶頸克服、到市場教育，讓消費大衆了解「縮時攝影」的新概念以及廣泛的實際應用，進而創造新市場的需求；從一台一台的產品推廣到如今布建了全球 60 多個國家的經銷網絡，不但站穩全球縮時攝影領先地位，更靠自有品牌「Brinno」把縮時攝影產品帶到世界國際舞台上發光發熱，這是「Brinno」從零到一的進步。