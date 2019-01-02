六福旗下六福皇宮去年底正式熄燈 品牌轉型跨足食品、物業管理

六福 (2705) 旗下成立 20 年的台北威斯汀六福皇宮已於 2018 年正式熄燈，並於 12 月 31 日舉辦熄燈派對。六福董事長莊豐如表示，隨著台北威斯汀六福皇宮熄燈，2019 年對六福而言將是全新的開始，六福累積 46 年的產業經驗與 knowhow，未來仍將以旅館與遊樂核心事業為主體，以自有資產的運用與開發方向，透過國際連鎖品牌與自有品牌雙線進行，並找出延伸既有品牌價值的創新模式。六福皇宮自 1999 年開幕以來，不只是全台第一個 Westin 品牌飯店，更首創五星級飯店內設置電影院、國內第一個設置雪茄館的五星級飯店及飯店自助餐搭配精緻位上主餐，為台北市五星級國際觀光飯店寫下歷史新頁。



六福表示，為了保留饕客記憶的經典老滋味，並看好「剪刀經濟」，特別將六福皇宮招牌菜如絲路宴、頤園北京料理等經典功夫菜，製成即時復熱商品，於 2018 年 11 月起正式跨足零售、電商通路，包含六福客棧商品，以「六福首選」品牌，在家樂福開設店中店，虛擬通路則於生活市集、好吃市集網站同步舖貨上架，首波推出多達 20 種商品。



六福也提到，未來除了持續虛實整合零售通路，包含自建電子商城及持續拓展外部虛實通路，同時積極尋覓新據點，不排除將六福皇宮旗下的知名餐廳品牌，開設館外獨立餐廳。



此外，六福亦在物業管理事業持續布局，著力於五星飯店派遣人力及住宅物業管理，創造市場精緻服務的新標準，目前已有承接北市國際品牌飯店派遣人力，豪宅物業管理預計今年第一季有明朗進度。