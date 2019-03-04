第一金去年獲利年增12.31% 股利政策有望優於去年每股1元

第一金 (2892) 擺脫慶富案踩雷陰霾，去年稅後純益 173.32 億元，年增 12.31%，每股稅後純益 1.4 元。第一金表示，持續以放款業務及海外布局推升營運動能，今年股利政策以現金股利為主，並配發部分股票股利，可預期優於去年每股 1 元。第一金旗下子公司一銀是主要獲利動能，全年放款業務年增 7.27%，創近 7 年新高，預期今年放款可成長 4.5 至 5%。不過，中小企業放款業務在今年將放緩步伐，第一金解釋，主要是觀察到大陸經濟放緩及美中貿易戰影響，使企業經營風險上升，將對放款對象仔細評估，將由過去高風險企業轉向體質穩健的對象。



針對去年凱雷集團聯貸案踩雷，第一金指出，目前已提存 50%，今年 2 月底將再提存剩餘呆帳，預估今年毛提存下降且呆帳回收金額與去年相當情況下，呆帳提存可望減少 15 億元，並強調持續衝高獲利表現，目標讓呆帳覆蓋率重回富慶案前水準。



一銀近年來積極海外擴張，又以香港分行、柬埔寨金邊分行、美國洛杉磯分行貢獻最多，三家分行合計獲利 8,550 萬美元。第一金表示，今年將增設美國休士頓分行、德國法蘭克福分行、印尼雅加達辦事處，持續關注全球經濟及景氣脈動，評估金邊分行及美國子行拓點的可能性。



至於今年股利政策，第一金認為，去年獲利優於前年，可預期股利配發勝過前一年水準，惟此案仍待董事會決議，原則上以現金股利為主，並配發部分股票股利。去年股利政策配發 1 元，包含現金股利 0.9 元、股票股利 0.1 元。法人預估，今年現金股利至少有 1 元。



第一金 27 日傍晚舉行去年第四季法說會，公布旗下子公司去年營運績效表現，一銀擺脫慶富案踩雷陰霾，重拾獲利動能，全年獲利 175.31 億元，年增 15.78%；第一證則受下半年股票市場震盪拖累，去年獲利衰退至 1.14 億元，年減 58.09%；第一投信、AMC 子公司則較前一年成長。

