替海外拓點鋪路 第一金減碳有成 獲國際碳揭露A級評分

過去外資檢視投資標的時，除了注重財務績效外，現在也開始將企業社會責任 (CSR) 列入考量，促使企業重視相關議題；第一金控今 (4) 日宣布，在國際碳揭露專案 (CDP) 中獲評選為 A List，是台灣唯一獲評為的 A 的企業，與高盛、美國銀行 (BOA)、瑞士銀行 (UBS) 等知名外資齊名。

由國際法人投資機構發起的 CDP，每年會依照上市公司的股票市值邀請各產業的大型企業，揭露該公司在氣候變遷方面的相關作為，包括聯華電、台達電與日月光等企業，過去都曾入選 CDP A List，不過以評分來說，第一金控則是首家拿下 CDP A List 最高評分的台灣服務業。

法人表示，不只外資重視投資標的有無善盡企業社會責任，就連海外主管機關在審核金融業申設據點申請時，也十分看重業者在 CSR 的表現，第一金旗下的一銀近年積極拓展海外據點，在拿下 CDP 的 A 級評等後，預期可替海外據點申設帶來加分效益。

第一金控暨銀行董事長董瑞斌透露，先前為申設德國法蘭克福分行，前往德國拜會當地主管機關，主管機關也很關切金控母公司有沒有發佈 CSR 報告，如果沒有，對於海外據點申請絕對會被扣分。

董瑞斌表示，第一金在 2013 年就簽署加入 CDP，以投資者的身分，向全球產業龍頭揭露減碳資訊，2015 年起更開始填寫申報 CDP 氣候變遷問卷，這四年來分數分別為 D、C、B、A，也就是分數級別逐年往上提升。

董瑞斌進一步指出，第一金控已經設定在 2050 年，較 2005 年減少 50% 碳排放目標，目前減量已超過 17%；他表示，減碳不僅有助於提升 CSR 評比，也會反映在營運成本上，第一金因為減碳奏效，已經節省 7 千多萬的電費支出，「善盡企業社會責任還能節電省錢，相當划算」。

一銀總經理鄭美玲補充說明，CSR 政策要永續發展必須與核心業務結合，獲獎對一銀而言是很大的鼓勵，未來將繼續努力實踐環境永續發展，落實企業永續經營的價值。