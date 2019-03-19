隆達Mini LED、VCSEL 3D感測元件上海國際車燈展亮相

隆達 (3698) 發表最新車用 LED 矩陣式光源模組，可獨立操作模組 240 顆 LED 之明暗，並投射動態圖形或訊息於行車道路上，打造更安全的用路環境，這款車用 LED 矩陣式光源模組產品將週四 (21 日) 登場上海國際車燈展會中首度亮相。隆達此次推出之 LED 矩陣式投射光源模組由 240 顆 LED 所組成，可獨立控制單顆明暗，並採用自製之高功率晶片，每顆 LED 平均亮度可達 15,000cd，單顆發光亮效率高，可投射動態圖型、訊息至路面，例如：行駛於夜間山路可投射出道路寬度提升駕駛安全，或轉彎前投射方向箭頭提醒行人注意。



此外，該矩陣式投射光源模組亦可做為 ADB 智能頭燈系統之光源，搭配光學透鏡燈具與 CCD 鏡頭，可偵測對向來車並動態調整頭燈照射區域，此款高亮度 LED 矩陣式光源模組搭載精密之驅動電路設計，整合了光、機、電、熱技術，並且從晶粒、封裝到模組，均為隆達自行設計開發，展現了該公司一條龍垂直整合的產品實力。



另外，隆達推出 I-Mini RGB LED 模組應用於車載，包括儀表板顯示器以及車尾燈，當中儀表板顯示器相較於傳統液晶面板，具有薄型化、高亮度、強光下可讀性、環境溫度耐受性高等特色，可適應各種寒暑氣候之車載應用。



隆達連續三年參加上海國際車燈展，展會中亦將同時展出高對比的曲面車用液晶顯示器、應用於駕駛中控系統的 3D 手勢辨識與防瞌睡監測 VCSEL 元件，以及全系列車內與車外應用 LED 元件與模組。