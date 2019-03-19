1992年後首見！日本住宅用地27年來首度出現全面上揚

日本國土交通省在週二 (19 日) 發表了，在 2019 年 1 月 1 日時間點的公告地價。日本全國在商業、工業、住宅等所有用途上，上漲了 1.2%(去年同期為 0.7% 的上漲) 連續 4 年上揚。也回復到 1991 年高峰時期的 4 成水準。

日本地方都市地價連續 2 年出現上揚，其中住宅用地更是這項調查自 1992 年展開以來，近 27 年首度出現正成長。不動產投資及自住市場獲得低利支撐，而東京部分過度炒作的地區則是出現降溫的傾向。

日本國土交通省發表最新公告地價 (圖：AFP)

《商業用地方面》

日本全國平均上漲 2.8%，優於去年的漲幅 1.9%。也是自 2008 年的 3.8% 漲幅以來，所出現過最高的漲幅。

特別是札幌、仙台、廣島、福岡這 4 個都市的平均漲幅為 9.4%，超越去年同期的 7.9%。而從所有地方都市的整體表現來看，平均上漲 1%，是自 1991 年的 16.3% 以來的最佳表現。在去除札幌、仙台、廣島、福岡這 4 個城市的其他地方都市，則是呈現持平的狀態，是自 1992 年以來在 27 年後首次脫離下跌的命運。

東京、大阪、名古屋這 3 大都市圈則是平均上揚 5.1%，超越去年的 3.9%。

根據日本國土交通省的說法，商業用地的需求，在景氣回復及企業業績改善下，其高投報率及資金取得容易，都帶動了法人投資家在不動產方面的投資。

企業們因應勞動方式改革對優質辦公室的需求，還有外國觀光客的增加，在主要都市的中心部，對店面、旅館的需求旺盛。

《住宅用地方面》

日本全國平均上漲 0.6%，優於去年的漲幅 0.3%。札幌、仙台、廣島、福岡這 4 個都市的平均漲幅為 4.4%；而所有地方都市的平均漲幅為 0.2%，是自這項調查自 1992 年展開以來，首度在 27 年後出現正成長。

東京、大阪、名古屋這 3 大都市圈的平均上漲幅度為 1%，超越去年同期的 0.7%。

根據日本國土交通省的說法，由於在僱用及所得條件的改善，還有貸款利率持續走低及各種補助政策的支撐下，以交通便利及環境優良的地區為主，都出現了穩定的需求。