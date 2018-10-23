〈海外資金將回來〉台商回流擴產潮 工業區土地價格快速攀高

行政部門擬訂定海外台商資金匯回專法，研議提供租稅優惠，並要求必須在金融體系設專戶，以利控管資金流向，並導引資金投入 5+2 等實體產業投資，由外資商仲業者的最新統計資料顯示，在台灣北部的工業區土地近， 5 年最高漲幅以桃園科技工業區上漲 75% 最明顯。

同時，台灣北部主要工業區土地價格，新北產業園區每坪 80 萬元最高，距離 2014 年的每坪 60 萬元價格，上漲了 33%。

第一太平戴維斯協理丁玟甄指出，這些統計資料，顯示過去 5 年來台灣出口業者，在對外貿易連續成長下，本身在台擴廠帶動對工業區土地需求成長，推升主要工業區土地價格上揚，至於目前因美中貿易大戰、政府擬訂定專法引導資金回流台灣投資產生的推動效應，尚未進一步反映。

至於台灣中部主要工業區土地價格，依第一太平戴維斯的統計，今年以來以大立光 (3008-TW) 鎖定擴廠區域的台中工業區，每坪價格 27 萬元最高，相較 2014 年有 17% 的漲幅，大立光第 3 季在台中工業區加碼投資逾 8.04 億元，取得台中工業區土地 2074 坪及廠房，將做為未來手機鏡頭擴充生產的另一個新基地，等於是大立光近 5 年內投資近 50 億元在台購買土地，並進行擴充，此額度還不包括建廠、設備的費用。

台商返台購置工業用地產意願在 2016 年達到 462 億元高峰之後，今年第 3 季在台郡 (6269-TW)、台達電 (2308-TW) 的購地推升下，單季成交金額也達 101 億元，外資商仲世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒指出，未來數季工業地交易活動將維持熱絡。

朱幸兒指出，今年以來台灣出口表現亮眼，加上中美貿易戰及中國大陸經濟轉型等因素，促使部分製造業者表達回台意願，明顯推升全台工業區土地詢問度。除傳統電子業外，包括物流、石化、機械設備製造業等廠商皆有購地擴廠的需求，而台灣利率水準處於低檔，也有助自用型買方置產，預期未來數季工業地交易活動將維持熱絡。