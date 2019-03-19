清惠發生退票情事 今採分盤交易

光電玻璃加工廠清惠 (5259) 因存款不足造成退票，退票金額約 362.5 萬元，退票情事發生，證交所於今 (19) 日起將其變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。清惠自從 2013 年以來，連年虧損，截至去年第三季每股淨值只剩下 0.36 元，去年 11 月 15 日改選董監事，由六易控股公司掌握過半席次入主，惟員工自救會到金管會陳情六易控股公司取得控制權，疑似有變賣資產及掏空公司等情事。



清惠經營權易主之後，陸續爆發勞工薪資發放遲滯、退票等情事，公司表示爭取私募集資之活動未能圓滿，依然盡全力尋求外部資源暨資金挹注，取得最佳解決營運短期之困境，公司閒置設備之處分，為活化資產之應變措施，至於 362.5 萬元退票，已經和供應商取得協商共識，取回註銷，提升財務預警。