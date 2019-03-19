凱美再加碼同欣電 累計持股比例近一成

凱美 (5317) 昨日公告再加碼陶瓷基板廠同欣電(6271)1.74% 股權，目前累計持股達 9.79%，持股比例近一成，而凱美董事長翁啟勝日前也表示，目前凱美與同欣電合作良好，在價格合理的情況下，不排除持續加碼同欣電，加強戰略佈局。凱美去年已取得同欣電 8.05% 股權，及一席董事，並於昨日公告，自去年 12 月 20 日起，到今年 3 月 18 日，以每股 105.4 元價格購入同欣電 2870 張股票，交易金額達 3.02 億元，以凱美加上木葉文投資公司的持股比例，共計達 9.79%。



凱美積極轉型為關鍵電子零組件供應商，除了持續加碼同欣電外，也預計於今年 9 月與智寶 (2375) 正式合併，更名為「凱美電機」，再加上先前併入的帛漢(3299)，營運版圖逐漸擴展，可加強未來在 5G、車用電子等產業的佈局。