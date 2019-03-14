揚明光傳有望為蘋果MR裝置供貨商 股價站上百元關 創半年來新高

微投影模組大廠揚明光 (3504) 在天風證券出具一篇報告指出，蘋果可能推出混合實境頭戴裝置，台灣揚明光學有望是光學件供貨商，激勵揚明光股價連續三天大漲，今日股價不僅站上 100 元大關，並創下去年 9 月來新高價。天風國際證券分析師郭明錤出具報告指出，蘋果可能會推出支援擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 的混合實境 (MR) 專用裝置，這款頭戴裝置提供的混合實境體驗，建立在視訊透視 (VST) 系統上，主要是光學透視 (OST) 系統還有許多技術瓶頸。



他指出，從供應鏈來看，中國長盈精密可能是蘋果頭戴裝置機構件供貨商，台灣的揚明光學可能是蘋果頭戴裝置光學件供貨商。



揚明光 2 月營收為 3.31 億元，月減 18.2%，年增 10.55%；累計前 2 月營收為 7.35 億元，年增 7.41%。



揚明光近日股價大幅走高，昨天拉出一根長紅棒，今日續強，盤中漲幅逾 8%，不僅站上百元大關，股價也創下半年來新高價。