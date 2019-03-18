〈報稅新制上路〉存股族注意！股利所得申報怎麼選才划算 留意「94」關鍵數字

5 月報稅季節將至，稅務專家提醒，今、明兩年股利所得稅制申報是採二擇一，也就是從「併入所得申報」、「分開計稅」兩種方式擇優申報，對於存股來說，到底哪個划算，稅務專家建議，如果全年股利所得低於 94 萬元者，可選擇併入綜合所得，如果是高稅率一族則建議可採分開計稅較為划算。

去年稅制優化改革，在股利所得稅制部分，改為合併計稅減除股利可抵減稅額，以及單一稅率分開計稅兩種，投資人獲配股利所得，可擇一申報，並於今年 5 月申報年度個人綜合所得稅時適用。

至於兩個報稅制度，選擇哪個才划算，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所協理楊華妃表示，存股族可從全年股利所得是否超過 94 萬作為判斷基準。

如果是所得稅率低於 20% 的小資族，楊華妃表示，可採取併入綜合所得稅申報較為划算，存股族可在參與除權息先行估算，如果股利所得沒有超過 94 萬，選擇「併入綜合所得總額」，以可扣抵稅率 8.5% 計算，(94 萬 x8.5%=7.99 萬)，可抵稅額上限 8 萬元，相對較划算。

但如果是綜合所得稅申報適用稅率在 30% 或 40% 者，建議可採分開計稅 28% 計算稅額會比較划算。

舉例來說，假設夫妻二人都是存股族，已退休無薪資亦無其他的所得，以今年參與除權息領取股利所得約 100 萬元 (適用稅率 12%)，以去 (107) 年 5 月申報的股利可扣抵比率 20.48% 來看，應納稅額在可抵減稅額減半 10.24% 扣抵後，還有近 8,000 元的退稅金額可領。

但如果今年選擇參與除權息，明年申報所得稅時選擇「併入綜合所得總額、可扣抵稅額 8.5% (上限 8 萬元) 」的方式，反需要繳納綜所稅 2,200 元。