〈財委會報告搶先看〉保險業資金大舉前進海外 金管會祭六大控管措施

保險業資金大舉前進海外市場，匯兌風險也隨之而來，金管會認為，保險業資金大量投資海外市場，關鍵原因在於，國內長年低利率所致，金管會也對此提出六大控管措施因應，針對海外投資比重較高的個案公司，進行差異化管理。

金管會 20 日將前往立法院財委會針對「如何強化保險業國外投資匯兌風險控管」進行專案報告，根據今 (18) 日出爐的書面報告，金管會將從六大面向進行控管。

首先是法令規範，金管會表示，目前保險法已針對保險業從事國外股債、不動產，明訂項目、額度與風險控管等應遵循規範。

第二、為提升保險業資產負債風險管理能力，金管會訂定「保險業風險管理實務守則」，並將該守則列為保險業內控內稽相關規範。

第三、因應外匯變動，金管會已建立「人身保險業外匯價格變動準備金」機制，今年更提高準備金提存及沖抵比率，協助業者降低避險成本並提升匯率風險管理彈性。

也因為金管會要求業者須增提外匯準備金，使得部分業者主張「借用」壽險準備金擴充外匯準備金，但金管會對此表示，保險各項準備金設置有其目的性，不宜互相借用，但鼓勵業者可透過增提方式加強外匯價格準備變金。

第四、在債券投資部分，金管會要求保險業投資海外債券比重不得超過保險資金 65.25%，同時每月檢視業者匯兌損益與避險狀況，一旦遇到重大異常，就會要求業者立刻說明。

第五、針對投資國外投資比重較高的業者，金管會將以個案管理方式，追蹤利率、匯率的變化，對公司獲利與清償能力的影響，透過差異化管理方式落實監督管理之責。

第六、金管會強調，將續對保險業國外投資情形追蹤分析，同時衡酌國際金融情勢變化，掌握保險業資金運用情形。

