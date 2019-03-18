網家去年每股大虧8.49元 今年拚轉盈

電商集團網路家庭 (8044-TW) 今 (18) 日公布去年財報，全年稅後淨損 9.95 億元，每股純損 8.49 元，是多年經營來首見虧損，網家董事長詹宏志強調，PChome 會員生態已成形，今年已做好重回獲利模式的各項計畫準備，樂觀看待未來的獲利表現；同時，網家董事會今日也通過執行長任命提案，由網家總經理蔡凱文兼任執行長一職，藉此更緊密運用集團內部資源。

網家去年全年合併營收 345.95 億元，年增 17.61% 並創新高，不過，因營業成本增加，毛利率下滑 2.66 個百分點至 12.43%，再加上推銷費用增加近 13 億元，使營業利益轉負，營業虧損 17.27 億元，營業利益率 - 4.99%，稅後虧損 9.95 億元，EPS -8.49 元。

網家說明，旗下子公司商店街市集因推廣個人賣場服務，去年推銷費用約較去年同期增加 1%，但自去年 11 月起，已進入收費模式，使網家去年 4 季虧損已明顯收斂，每股僅虧損 0.09 元。

網家自去年起強化策略結盟，除了與 Line 導購合作，金流面向推出 PChome Prime 聯名卡和 Pi 拍錢包信用卡，結合各種點數兌換和消費行為整合，也串接 Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、Samsung Pay、Pi 拍錢包 5 大行動支付，由於強化行動端服務，有效帶動自行動端的交易量大增近 50%。

詹宏志也強調，去年開始積極推動會員 P 幣生態服務圈，共連結 6 個可自由相互兌換的點數系統，P 幣也串連超過 3 萬個虛擬和實體通路，半年來發行超過 5 億 P 幣， PChome 會員生態圈逐漸成形，今年將持續打造更多服務鞏固市占，第 1 季先與日本樂天簽署台日區域網路聯盟，樂觀看待後市。