利率走低 收入上升 美國經濟正迎向旭日東升

今年初，美國經濟步履維艱。但預期成長很快將會加速。

美國於 2009 年中，走出經濟衰退後，每年年初，經濟走勢總是遲緩，春季通常則會加速。

此一型態似乎即將再度重演，本週公布的數據，當可初步展現 3 月的經濟成績。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 成長 1.5%。但第二季 GDP 成長率可望加速至 2.5%。

今年與去年主要的差異何在？今年華盛頓當局不再大幅減稅或增加支出。去年春季，國會與白宮大方出手，大幅推升了經濟表現。

然而，今年的經濟也非完全缺少支撑。例如，聯準會 (Fed) 於 1 月底宣布，短期內，不會再度升息。該消息使得企業貸款，抵押貸款與其他消費品的利率大幅下降。尤其，房屋銷售可望再展歡顏。

美國股市已自 12 月的跌勢中，大幅反彈。在股市的跌勢後及部份政府關門後，消費者信心已開始恢復。2 月失業率下降至 3.8%，反應出數十年來最強勁的勞工市場。

強勁的勞工市場則可確保家庭收入增加，進而持續推升經濟。過去幾個月，消費者支出小幅低於收入，但此一情況不太可能持續。隨著時間，支出將隨著收入上升而增加，美國工資較一年前上升逾 3%。

富國投資機構分析師雷恩 (Scott Wren) 強調，消費者支出佔美國 GDP 近 70%。

錦上添花的是，中美可望達成貿易協定。近來貿易爭議使得企業領袖憂心不已，嚴重壓抑了兩國經濟。去年夏季，貿易爭議開始，美國企業投資便開始減緩，至今未能完全恢復。

但是，儘管這些壓力即將成為過去，經濟成長恐難如去年一般快速。

週二與週三，Fed 將舉行為期二天的政策會議，預期將削減 2019 年 2.3% 的 GDP 成長預估 0.1 或 0.2 個百分點。

去年，美國 GDP 成長率達 2.9%，平了經濟衰退後高點。