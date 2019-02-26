巴菲特：偏愛股票、比特幣是場妄想、當年卡夫買太貴了

股神巴菲特 (Warren Buffett) 週一受訪 (25 日) 表示，股票具有長期吸引力，且他上一季幾乎進行了一場大規模收購。另外，他稱比特幣是「妄想」。

為何 Q4 股市價格那麼甜，股神卻沒大筆購買？

他解釋，「我認為股市第四季是買進時期，就像.... 第三、第二和第一季一樣。只是有時候我們心裡還掛著其他事，那些可能會用掉很多錢，有時候這些事發揮效果，有時候沒有。我們至少已推行了一項非常大的交易。」

「我喜歡第四季的股票，但我更喜歡買下一家企業。」這與他週六給波克夏股東的年度信函表達的觀點如出一轍。他在該信指出，「對於擁有不錯長期前景的企業來說，價格高到登天，」但他仍獵尋「大象般龐大的收購交易。」

股市債市，巴菲特的長期投資選擇是什麼？

巴菲特說，如果一定要選一項超過 10 年的投資，他會把錢放在 S&P 500，而不會放在 10 年期國債券。

巴菲特表示，過去 8 年左右，對想打敗 S&P 500 指數的積極投資者來說，一直是很艱鉅的環境。他指出，波克夏投資經理 Ted Weschler 和 Todd Combs 自從加入公司以來，事實上已落後 S&P 500「一點點」。然而，Combs 和 Weschler (各別管理約 130 億美元的波克夏資產組合) 在市場上的表現卻比他同時期的操作還好。

個股操作

2018 年底，波克夏其持股價值近 1730 億美元，包括市值前六大企業均有持股：蘋果 (AAPL-US)、美銀 (BAC-US)、富國 (WFC-US)、可口可樂 (KO-US)、美國運通 (AXP-US) 和 Kraft Heinz (KHC-US)。

週五 Kraft Heinz 崩跌 27%，週一再跌 2.06%，創新 52 週低點。

巴菲特表示，「我們買 Kraft Heinz 買貴了。」2015 年波克夏和巴西私募基金 3G Capital 併購 Kraft Heinz 。

至於蘋果，巴菲特認為，「如果再便宜點，我們會買進，現在這價位不會買進，但我不認為自己會賣出，這股票跌得越低就越棒，我顯然喜歡這樣。」

官方文件顯示，波克夏去年第四季削減蘋果持股，但巴菲特稱這是 Weschler 或 Combs 的操作，但沒有具體稱是哪一位決定出售蘋果來進行新投資。

股神還是討厭比特幣

巴菲特再次批評比特幣，稱比特幣「根本沒有獨特價值」，「只能吸引騙子。」與他持相同看法的包括摩根大通執行長 Jamie Dimon。

比特幣週一午盤交易價格約每單位 3800 美元。2017 年初比特幣交易價格不到 1000 美元，到了當年 12 月中旬已飆升至 19000 美元，但之後又一路穩定下滑，較史上高點價格暴跌了約莫 80%。