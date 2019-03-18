【亞洲投顧】大盤還是多方趨勢，不預設高點，換欣興創高

◆盤勢分析

今天大盤量縮上漲，大盤正式止跌之後，多方趨勢沒有改變，持續上看缺口 10707 點，波段多單就是簡單大獲利，親帶會員大賺 + 130 萬元，實際對帳單，一般簡訊會員一口也大賺 + 250 點以上，實際操作實際獲利；過年期間，親帶會員波段多單大賺 + 35 萬元，結算日波段多單大獲利 + 54.5 萬元，簡單操盤簡單獲利；3596 智易和 6290 良維以及 4953 緯軟和 3324 雙鴻，都從 11 月開始分享推薦操作，每一檔都有大波段漲幅，有買有獲利；看看台客 - 6278 台表科和 2367 燿華一路創高，6213 聯茂和 2383 台光電和 3037 欣興接棒創高，續抱就是拉開獲利，大家到底有沒有賺呢？

之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單大賺 + 55 萬，先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利；2/20 又出現 + 54 萬元大獲利；3/12 出現大賺百萬的獲利；自動下單，順著趨勢操作，享受獲利。

資金持續輪動，龍哥持續注意 PCB 和 PA，其餘就是留意籌碼穩定的主力股。多方格局股票有，6412 群電，2312 金寶，3017 奇鋐，2454 聯發科，6269 台郡，3034 聯詠，2439 美律，6176 瑞儀，6245 立端，1909 榮成，2392 正崴，6278 台表科，2367 耀華，2383 台光電，6213 聯茂，4960 誠美材，8215 明基材，2455 全新，3150 穩懋。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 10256 點停利出場；空方操作者帶量跌破 10204 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

