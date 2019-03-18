〈電商衝刺異業結盟〉網家行動支付添生力軍 攜手街口推10%高回饋活動

進入 2019 年後，各大網購平台都在強化異業結盟來創造差異性，網家 (8044-TW) 今 (18) 日宣布，旗下 PChome24h 購物金流支付系統再添生力軍，此次結盟「街口支付」加入行動支付行列，並展開為期 3 周最高 10% 的高回饋活動，網家樂觀預期，回饋期間可有效帶動使用率翻倍成長。

據資策會產業情報研究所 MIC 去年第 3 季進行的「行動支付大調查」顯示，全台有 50.3% 的智慧型手機用戶曾經使用行動支付，大幅優於前一年度的 39.7%，其中，網路商店的行動支付滲透率自 2017 年的 19.8% 成長至 36.2%，是成長幅度最高的消費場域。

網家指出，隨著行動支付環境日益成熟，且網路購物已成為台灣消費者日常購物的主要管道，成長潛力不容忽視，因此 PChome24h 購物自去年第 2 季起接續導入 LINE Pay、Apple pay、Google Pay、Samsung Pay 和 Pi 拍錢包等五大行動支付服務，並針對 APP 進行大幅改版。

網家統計，導入各大行動支付功能後，成功帶動行動端業績年增幅超過 50%，月活躍會員數更強勁成長 200%，其中，五大行動支付約可占整體業績的 20%。

網家樂觀期待，在街口支付加入行動支付聯盟後，將可為 PChome24h 購物挹注新一波成長動能。

為提升市場討論熱度，網家此次推「8% 現金回饋周周享 (單筆回饋上限 200 元，每週限回饋壹次)」＋「2% 街口幣無限賺 (無回饋上限)」，總計最高 10% 的回饋方案來強化消費者購買意願。