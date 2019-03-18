稱美國並未施壓 沙國：OPEC可能取消4月會議

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih 今 (18) 日表示，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，可能會取消 4 月的會議；他並稱，美國並未施壓，「除了市場之外，我們不會受到任何壓力。」

台北時間週一晚間 6 點 23 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.36%，至每桶 66.92 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.53%，至每桶 58.51 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；Al-Falih 指出，「在庫存續增、油價未達正常水平的情況下，我們會持續引導市場走向平衡。」

Al-Falih 說，OPEC 及其盟國原定 4 月於維也納召開會議的計畫，可能生變，「我們所聽聞的共識是，於 4 月制定下半年的決策，為時過早，我們或許不會在 4 月開會。」

對於美國制裁伊朗、委內瑞拉，導致其原油出口量下滑的情形；Al-Falih 強調，這並不影響他主張限制產量的立場。

Al-Falih 稱，產油國的減產幅度，符合預期；據估計，3、4 兩月，沙烏地阿拉伯平均每日原油出口量，會控制在 700 萬桶以下。

美國總統川普 2 月曾於推特發文，稱「油價太高了。麻煩 OPEC 放鬆一下吧，世界過於脆弱，難以承擔如此價格！」受此消息影響，當日油價重挫逾 3%，創 2019 年以來，單日最大跌幅。