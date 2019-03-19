能源盤後—OPEC擬持續減產至6月 WTI回升至11月以來最高收盤價

週一 (18 日) 交易，石油期貨價格上漲，WTI 原油價格回升至去年 11 月以來最高收盤價，係因 OPEC 與其盟國將繼續減產至 6 月。

JMMC(聯合部長級監督委員會) 週一會議表示，OPEC 與盟國今年起執行的減產協議 2 月份完全遵守率自前月的 83% 上升至近 90%。

OPEC 成員國允諾今年上半年起，較去年 10 月產量水準減產 80 萬桶 / 日，俄國和其他產油盟國則同期減產 40 萬桶 / 日，減產總數達 120 萬桶 / 日。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 57 美分或 1%，收每桶 59.09 美元，根據道瓊市場數據，此為去年 11 月 12 日以降最高收盤價，上週 WTI 原油漲幅約 4.4%，。



5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或 0.6%，收每桶 67.54 美元，上週漲幅 2.2%。



JMMC

JMMC 週一建議 OPEC 放棄 4 月份全部的部長級會議，改在 6 月 25 日的維也納會議訂定下半年的產量目標。目前的產量協議預計 6 月底到期，JMMC 也排定下一回開會時間在 5 月。

根據 S&P Global Platts，沙國能源部長 Khalid al-Falih 表示，在 6 月到期日之前，OPEC+ 不太可能決定是否延長減產計畫。

「這兩天的會議，雙邊共識是 4 月開會還太早，無法為下半年產量目標做出任何決定，大家共識似乎是落在 6 月才做決定，所以我們需要重新想想 4 月份還有無必要開會。」

OPEC 與其盟國週日表示，他們加大了先前 12 月同意的減產 120 萬桶 / 日之協議，但沙國和俄羅斯針對下半年是否繼續減產的看法似乎分歧。

儘管如此，減產計畫仍帶領 Brent 原油價格自開年以來上漲 25% 以上。

Baker Hughes 週五公布的數據顯示，上週美國活躍的鑽井平台數量連續第四週下降，但本週僅下降 1 個至 833 個。

週一 EIA 月度報告指出，4 月份美國 7 大主要頁岩油廠商產量預計增加 8.5 萬桶 / 日，達每日 859.2 萬桶。

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