台北國際烘焙展 南僑三大展項受歡迎 去年度油脂占營收比約64.3%

2019 台北國際烘焙暨設備展今 (18) 日為最後一天，此次南僑 (1702) 以 105 個攤位 286 坪的面積，成為烘焙展中規模最大且最受矚目的焦點。南僑此次展出涵括三大主軸，「南僑冷凍麵糰」、「南僑油脂」以及「南僑新漢餅潮」頗受歡迎，而攤位也聚集許多廠商，其中「南僑新漢餅潮」- 以「漢餅群英會」為主題，攜手 20 家全台知名漢餅業者共同展出，20 位漢餅大師現場展現精湛餅藝。有 11 位來自日本、義大利、台灣所組成的烘焙大師群親臨示範展演。而南僑今日股價以 54.2 元作收，上漲 0.3 元。南僑於 1991 年投入冷凍麵糰事業經營，南僑以冷凍麵糰作為原料供應，讓烘焙師傅有更多時間投入店內高附加價值產品的開發與銷售。今年更以領先業界研發製程技術，針對不同經營型態及技術能力的業者推出「升級基礎冷凍麵糰」，依麵糰組織口感專業分類: 吐司麵糰、丹麥麵糰、甜麵糰、布里歐麵糰、披薩麵糰、起酥麵糰、中點麵糰、軟歐麵糰等 8 大類，業者可依需求選擇最適合的麵糰，加入特色內餡素材，讓產品衍伸千變萬化，創造店內的烘焙價值，同時提升店內的品質管理與經營效率。



而以高完成度麵糰呈現的「高附加價值冷凍麵糰」，僅需解凍、醱酵、烤焙，是烘焙業最即時的研發中心，隨時提供潮流趨勢烘焙品，滿足消費需求。因應國際趨勢，推出減少添加物使用的潔淨標示 (Clean Label) 系列；滿足無麩質飲食需求，同時還能補充豐富膳食纖維的米穀系列，以及甜點系列，人氣暢銷系列等共計 100 多個品項。此外，「中式早餐與點心」新經營模式，以中式早餐與點心的冷凍麵糰，如燒餅、油條、各式酥餅等中式產品，讓中式早餐多元化，提供有興趣展早餐或早午餐的業者可以輕鬆導入，提供全新的中式早餐飲食體驗。



南僑去年度油脂占營收比約 64.3%，其中國大陸地區占比約 58.8%，台灣地區占比約 7.5%；今年南僑油脂全新推出並取得潔淨標章認證的「維佳潔淨 (Clean Label) 系列油脂」，在此次展覽中首度亮相。「維佳潔淨 (Clean Label) 系列油脂」符合八大不添加原則(包含：防腐劑、人工香料、人工色素、人工甜味劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑等八大食品添加物不添加)，5 款潔淨烘焙油脂，包含酥油、白油、雪白乳化油、複合式油脂、片狀油脂等類別，可以滿足烘焙師傅在各式烘焙產品的應用需求，今後將成為業者推動 Clean Label 烘焙產品的首選。



另外，以特殊配方及製程技術開發出首款無食品添加物的烘焙油脂，成份簡單，卻同樣具備絕佳的操作性與應用性，為烘焙油脂研發及製造技術的一大突破，是台灣烘焙油脂產業重要的發展里程碑。



此外，2019 第一屆漢餅創新大賽也在烘焙展中舉行，南僑持續推動「新漢餅潮」運動，20 位漢餅大師新臨展演，創造漢餅新餅藝；此外，南僑集團關係企業杜老爺冰淇淋、樟之物語生活力精華皂，以及寶萊納啤酒餐廳也都出現精彩內容。