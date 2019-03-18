【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國科技及半導體類股走勢強勁，支撐台股週一持續走高，台積電、大立光及鴻海等電子權值股同步上漲，5G 相關概念股也持續多頭表現，加上中國股市今日再度大漲，激勵今日台股電金及傳產齊揚，加權指數收盤上漲 0.7%，成功站上年線，外資於期現貨合計買超 57 億。

《國際金融市場焦點分析》

科創板審核系統將於今日開始正式運行，但券商股開盤後表現低迷，使得上証指數開盤後一度走低，不過白酒股挾帶財報利多，今日再掀漲停潮，貴州茅台股價創歷史新高，市值再破萬億人民幣，隨後銀行及保險股也強勢拉升，上証指數午盤前震盪走高上漲超過１％，午後醫藥板塊接力走強，上証及創業板同步擴大漲幅至超過 2％，Ａ５０指數期貨則是大漲超過 3００點。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 秘書長呼籲各國成員國需持續減產，避免原油市場供應過剩，消息提供國際油價支撐，不過受到市場觀望 OPEC + 監督委員會會議，且主要機構相繼下修全球原油需求量，導致輕原油期貨週五走跌超過 0.5%，惟受到中美貿易談判樂觀，美股上漲，推動原油跌幅收歛，收盤輕原油期貨及布倫特原油期貨分別下跌 0.15%、0.1%。

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