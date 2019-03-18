【鐘國忠專欄】掌握三大原則 等著獲利賺大錢

(一) 台股在半信半疑中漲到年線附近

台股 2 月單月大漲約 4.60%，3 月在全球國際股市走強中，指數也來到年線附近，但 3 月漲幅迄今約在 1% 以內，因此誠如筆者先前所提，3 月再漲空間有限，因自 2015 年 7203 點以來，已連續 2 個月上漲 2% 以上，包括 2016 年 2 月與 3 月，2017 年 1 月與 2 月，還有這一次，一共出現 3 次。根據前二次出現之後的經驗來看，第三個月分別下跌 4.20% 與上漲 0.63%，依照目前走勢，台股比較偏向後者，然而近 3 月底時，上市櫃又將陸續揭露年報，緊接著又有清明連假，因此投資人可持續逢高分批減碼，等待下次拉回時再逢低布局。

(二) 掌握這三大原則 獲利操作變簡單

今年景氣雖降溫，但在低利率環境之下，資金仍持續找出路，截至目前為止，股市仍是重要的參考商品，其實投資可以很簡單，但要用對方法，以下將提供想法供給各位作參考：

1. 有效投資的資訊取得：儘管台股指數目前有利多方，但也仍有許多投資人，今年以來是賺指數卻沒賺到錢，最終原因，應該是未掌握到有效的投資資訊，此部分取得可來自於相關媒體報導，但有時會因市場資訊太廣泛而失焦，此時或許就得付出一些成本來取得，如購買專業投資分析的雜誌、或者加入金融業的投顧會員、或者參加一些專業投資課程等活動，讓專家來協助。

不過這部分資訊取得要慎選，投資人欲投資獲利，就必須要先付出成本，免費的資訊往往效益有限，且或者有時效延遲性，如果不花錢投資，則就得花相當的時間去研究與分析，再一次強調，有效資訊之取得很重要，如果一步走錯，接下來的投資結果就會產生很大的差異，因此若要投資獲利，此部分的投資付出是必要。

2. 高出低接：當前一個步驟正確走出，接下來的操作就輕鬆許多，如果投資資訊已點出方向趨勢，此時心中應該有一把尺，當股價漲多來到高檔時，就記得分批減碼，反之，漲多拉回時，就記得逢低分批加碼回來。

3. 控制資金部位：投資人會有疑問，如何知道目前是處在高檔? 或者是處在低檔? 我也深深相信，這點對多數投資人都無法掌握到，但應該可以控制資金部位!

如今年台股而言，從低檔漲起來逾千點，此時對一個操作者，當然是要逢高適量降低投入資金部位，反之，如果像去年 10 月大跌時，跌逾千點時，此時就應該適量逢低加碼投入資金部位，可惜多數投資人，往往是相反操作，大跌時，大幅降低資金部位，反之，大漲時，卻又大幅提高資金部位，因此當然不易賺到錢。

不過，有一點很重要，這部位是針對整體指數而言，如果是個股，就不一定適用，因為個別公司營運易受影響，大跌時，或許還會再跌，大漲之後，還會再漲，這部分要特別注意。

整體而言，投資是很難的功課，但也可以看作很簡單，就看第一步是如何踏出去。