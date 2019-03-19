【馮冠華專欄】升市莫估頂

3 月 19 日推介 - 碧桂園 （2007）

1）上日港股市況總結：受 A 股大漲至全日高位收市帶動，港股也不遑多讓，恆指也已全日高位收市，收報 29409 點，大升 397 點並再創今年新高及近 9 個月的新高。全日成交金額按日下跌逾 4% 至 1169 億。（上週五富時指數調整令基數變大）滬深港通總成交額按日上升約 50% 至 170 億，流向仍為小量淨流出，金額約 1.5 億。北向為淨流入，金額約人民幣 33 億。藍籌 47 升 3 跌。



板塊方面，升勢頗全面，以內房、物管、豬肉、彩電及汽車經銷商最突出。相反，水泥及大麻相關股表現較差。金蝶（268）被獨立股評人 David Webb 狙擊而重挫。做空方面，佔大市成交回落至 13.6%。牛熊証街貨最新比例為 50:50，重貨區方面，熊証上移至 29500-29549，牛証也上移至 28700-28749。

簡評：上証與恆指昨天均以全日最高位收市，氣勢一時無兩，甚至連接連發生嚴重事故的港鐵（66）股價也可報升收場。整體而言，港股升勢全面，成交也見配合，加上做空比率下跌，現價也貼近熊証重貨區，估計後市仍有餘力再向上行。特別是之前拉鋸之局長達 6 星期，29000 點附近也消化了不少獲利盤，爆邊後更利屠熊和挾空。



升市莫估頂，別小看這波的升浪，或許昨天只是序幕而已。當然，港股仍是看 A 股的「面色」，而 A 股在科創板推行得如火如荼之下，相信亦是易升難跌的了，且看今天上証能否突破今年的高位吧！

內房股是昨天升市的火車頭，降準降息的預期令整個板塊大漲，在中午公佈優於預期業績的碧桂園（2007）也幫了一把。龍頭華潤置地（1109）及中海外（688）昨均創新高，欲追落後，碧桂園、雅居樂（3383）、富力（2777）及世茂（813）等均可留意。和內房息息相關的水泥股，因有大行報告擔心價格或受調研而在昨天受壓，筆者覺得情況有點驚弓之鳥，未必太壞。可侯低留意海螺水泥（914）。

金蝶的經營模式一向靠政府補助，David Webb 的指控雖有理據，但亦不覺得有特別新意。雲業務是國家重點發展項目，盈利尚未達拐點令本益比甚高，加上股價近日累積升幅甚大，被狙擊而重挫亦不難理解。公司不是造假，剛公佈的業績也顯示雲業務有進展。筆者這推介雖然落筆打三更，但仍頑固地看好。

2）據不完全統計，已有 12 家企業明確公告申請科創板上市，分別是啓明醫療、聚辰半導體、新光光電、申聯生物、華夏天信、賽特斯、金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維、睿創微納及復旦張江。其中，金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維為新三板企業，復旦張江為港股公司。涉及的券商包括了中金公司、中信建投、國信證券、平安證券和中泰證券等。（券商中國）

3）美股上日市況總結：美國三大指數週一造好，當中道指錄四連升，上漲 65 點或 0.25%，標指及納指則分別上升 0.37% 及 0.34%，美滙指數最新見 96.52，紐約期油則在 58.99 美元。港股 ADR 回落 11 點，相當於恆指 29398 點水平。

4）個股訊息 ：TCL 電子（1070）- 去年 LCD 電視機銷售量創歷史新高，達 2861 萬台，按年增加 23.1%，增幅亦創近 5 年高，今年 LCD 電視機銷售量目標為 3200 萬台，按年增加 12%，中國及海外市場銷售量分別會增加 1% 及 18%，而且今年目標營業額會增加 12% 至 510 億元。（信報）

閱文集團（772）公布，2018 年純利按年升 64% 至 9.1 億元 (人民幣 ‧ 下同)；若按非通用會計準則計算，股東應佔盈利則升 25% 至 9 億元，不派息。（明報）

5）新股訊息：盛世大聯（1879）今天起招股，招股價介乎每股 23 元至 30.8 元，一手 200 股。公司引入兩名基石投資者，包括中國財險 (2328) 及上海上市公司華海藥業創始人周明華。公司因是次 IPO 而在新三板停牌，停牌前收盤價 13.6 元，遠低於今次 IPO 招股價。（信報）

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