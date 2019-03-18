【馮冠華專欄】估計中港兩地股市今天有望再走高

3 月 18 日推介—中升控股（881）

1）上週五港股市況總結：港股低開高走。恆指最多曾升 353 點，其後升幅收窄，最終收報 29012 點，上升 160 點。由於富時指數在週五收盤後調整，U 盤成交激増，全日成交金額也按日上升逾 25% 至 1214 億元。滬深港通總成交額按日上升約 24% 至 113 億，流向則為小量淨流出。北向為淨流入，金額約人民幣 13 億。藍籌 37 升 12 跌 1 持平。



板塊方面，豬肉、醫藥、內房、手機設備及澳門博彩股表現較好。做空方面，佔大市成交約持平在 14.3%。牛熊証街貨最新比例為 57:43，重貨區方面，熊証在 29400-29449，牛証在 28650-28699。

簡評：恆指雖然在上週五重奪 29000 點，但和當天的高位比較也回落不少。筆者覺得上週五港股上升的動力，主要是來自 A 股對國務院總理李克強的言論，以及川普和姆欽週四在不同的場合表示與中國的貿易談判「進展快速」。其他指標中，藍籌升多跌少，但表現較好的板塊卻是高貝塔類，做空比率仍處較高水平，南北向資金也不見有太大啟示，表面上仍處於拉鋸之局。考慮到上週五美股造好、港股夜期和 ADR 向上、人民幣回升而美滙回軟，以及上證今天起開始接受科創板的申請，估計中港兩地股市今天有望再走高。

筆者上星期在台北的研討會中，指出若政策、資金流和市場氣氛配合，恆指在第二季有機會挑戰 3 萬點。三大概念，包括 5G、大灣區和科創板受惠股應繼續受市場關注；而中長線推介的公司則有中興（763）、金蝶（268）、小米（1810）、中銀香港（2388）、中金（3908）和港交所（388）。

澳愽（880）和美高梅（2282）續牌至 2022 年的消息，澳門博彩股的反彈浪應可繼續。友邦（1299）績優，週五的下跌似是消化獲利盤，仍可看好。其他在週五收巿後公布理想業績的奧園（3883）、冠捷（903）及白雲山（874）等均可留意。科創板接受申請，近日偏弱的中資券商股又有炒作空間。奔馳和寶馬減價（見點 2），汽車板塊或有壓力，汽車經銷商中升（881）和廣滙寶信（1293）則或有追棒。

溫馨提示，今週除了週三美聯準會議外，也有大量公司公布業績，較受關注的包括今天的石藥（1093）及碧桂園（2007）、明天的舜宇（2382）及小米、週三的新鴻基（16）及恆基（12）、週四的騰訊（700）、長和系、中移動（941）、中海油（883）和吉利（175）以及週五的中石化（386）、瑞聲（2018）和招商銀行（3968）等等。

2）北京奔馳宣佈提前下調梅賽德斯 - 奔馳及 smart 在中國大陸全部在售車型的廠商建議零售價。同時，寶馬方面也宣佈，提前下調在中國銷售的汽車產品的廠家建議零售價，涵蓋 BMW 和 MINI 品牌。零售價調整後，梅賽德斯 - AMG 車型最高降幅達 6.4 萬元，梅賽德斯 - 邁巴赫車型最高降幅為 6 萬元，梅賽德斯 - 奔馳車型最高降幅 4 萬元，smart 車型最高降幅 7000 元。 （21 世紀經濟）

3）美股上週五市況總結：受中美貿易談判樂觀情緒帶動，美國三大指數上週五造好，當中道指上升 139 點或 0.54%，標指及納指則分別上升 0.5% 及 0.76%，美滙指數回落至 96.49，紐約期油下跌至 58.39 美元。港股 ADR 再上升 53 點，相當於恆指 29065 點水平。

4）個股訊息 ：電視廣播（511）發盈警，指估計很可能就星美（198）債券錄得減值開支及虧損約 5 億元，導致 2018 年全年業績轉盈為虧，料蝕 2 億元，為公司上市 30 年來首次。（蘋果日報）

萬洲國際（288）公佈截至去年 12 月底止全年業績，收入 226.05 億元（美元 ‧ 下同），按年增長 1.01%；純利 10.46 億元，按年下跌 4.04%。派末期息每股 15 港仙。（蘋果日報）

之前已發盈喜的內房股奧園（3883）公布，去年多賺 51% 至 29.4 億元（人民幣，下同）；核心淨利潤達 30.7 億元，按年增長 63%，高於之前預告的升 40%；派末期息每股 36 仙（相當於 42 港仙），2017 年同期為派 25 仙。（明報）

5）新股訊息：奧園健康（3662）及潤利海事（2682）今天掛牌，暗盤價一升一跌。分拆自中國奧園的奧園健康，暗盤價收報 4.1 元，較招股價 3.66 元，升 12.02%。至於本港海事服務供應潤利海事暗盤價收報 0.375 元，較招股價 0.5 元，跌 25%。（信報）

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