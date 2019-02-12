傳蘋果春季將推出AirPower 目前已開始量產

最新外媒報告顯示，蘋果公司 (AAPL-US) 有望春季推出 AirPower 充電墊子，同時也應推出 AirPods 2 及 iPad Mini 5。

先前的一份報告聲稱蘋果公司在一年多前宣布推出 AirPower 後，遇到了幾大問題，如充電時設備會過熱、設備間通信會有缺陷、充電開啓和充電速度等問題、以及充電水位的整體準確性。同時，由於充電信號干擾，在同一墊子上為多個設備充電遇到了非常多的困難。

近日可靠的移動訊息來源 MySmartPrice 的新文章表示，蘋果已經能夠解決這些問題，但也 導致最終產品與蘋果最初公布的不同。

報告稱，由於其充電線圈配置支持 iPhone、Apple Watch、和 AirPods 等多種設備，因此 AirPower 墊子將「比原先預期的稍微厚」。

MySmartPrice 還聲稱，蘋果將給予「一些獨家功能」，但沒有說明它們是什麼。它還表示，蘋果將發布一款新的 AirPods 無線充電盒，可以從底座中獲取電力。報告顯示，蘋果即將推出的 AirPods 2 外觀與電池大小應與第一代相似，但低音會更誘人，也應增加感應器的數量。

此外，一份 1 月 14 日的報告聲稱 AirPower 終於已投入生產。新報告指出，似乎「已經開始拍攝 (AirPower) 廣告」，而電源墊子傳聞的價格為 150 美元。

蘋果股價周一 (11 日) 收盤下跌 0.58% 來到 169.43 美元。